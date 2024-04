Sollevamento pesi | Miserendino si ritira per infortunio nei -71 kg alla World Cup di Phuket e dice addio a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Brutte notizie in chiave azzurra al termine dell’ottava giornata di gara dellaCup di(in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di. Quest’oggi era il turno di Giulia, a completamente della spedizione tricolore in Asia, con l’obiettivo di piazzare il colpaccio in extremis e regalarsi ancora una chance di pass a cinque cerchi. Purtroppo però il sogno olimpico della giovane siciliana è sfumato definitivamente (a meno di clamorosi colpi di scena con le varie riallocazioni), in seguito al ritiro odierno nel gruppo A della categoria -71 kg dopo due nulli di strappo a 103 kg. La vice-campionessa europea del 2023 ci ha provato, ma ...