(Di domenica 7 aprile 2024) PODGORICA – Obiettivo raggiunto per la nazionale Under 20 maschile. Questa sera, presso la Verde Sports Hall di Podgorica, gli azzurrini di Michele Zanin hannoto 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) i padroni di casa delnella terza e ultima uscita del 2nd Round di Qualificazione ai prossimidi categoria. Serviva una vittoria L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Torneo Wevza Under 18 femminile: all’esordio le azzurrineno 3-1 la Germania Al Palasport di Carugate l’inaugurazione del progetto sociale europeo Advan+Age Volley,co-organizzatrice deimaschili 2026 Dal 10 giugno a Caorle al via il Trofeo ...

Qualificazioni EuroVolleyU20M: l’Italia supera il Montenegro e stacca il pass per i Campionati Europei - PODGORICA - Obiettivo raggiunto per la nazionale Under 20 maschile. Questa sera, presso la Verde Sports Hall di Podgorica, gli azzurrini di Michele Zanin hanno ...webmagazine24

Pallavolo EuroVolleyU20M – Ancora un turno di qualificazione da domani in Montenegro: si comincia con Italia-Norvegia - Prenderà il via domani, venerdì 5 aprile, il 2nd Round di Qualificazione ai Campionati Europei Under 20 maschili, manifestazione in programma a Podgorica (Montenegro) e che si concluderà domenica 7 ap ...ivolleymagazine