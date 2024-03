Vino e Cultura | a Lanuvio l’iniziativa “Tour DiVino con gli Imperatori”

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Tutto è pronto aper “Dicon gli”,pensata dall’Amministrazione Comunale per valorizzare ile ladel territorio. “Chi verrà domani a trovarci- sottolineano il vice sindaco Valeria Viglietti e il presidente del Consiglio Alessandro De Santis- potrà scoprire e apprezzare i sapori e i tesori diacquistando un biglietto integrato, al prezzo di 8 euro, che permetterà l’ingresso ai siti museali e la degustazione dei vini locali”. Il Kit degustativo potrà essere ritirato presso l’infopoint in piazza Carlo Fontana e darà diritto all’ingresso ai siti museali, compresa la torre medievale e la mostra “Gli scavi di Lord Savile Lumley al Santuario di Giunone ...

Vino ed enoturismo, stasera tutti i vincitori - Tornano in tutto il loro prestigio, con un appuntamento che farà brillare Venaria Reale, i “Wine Awards” di Food and Travel Italia. L’importante evento enologico, patrocinato nella sua terza edizione ...lagazzettadelmezzogiorno

Il volume “Io sono alla poesia come pane al pane e Vino al Vino” a Olevano Romano - Sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.00 presso l'Aula Consiliare "Helga Rensing" del Comune di Olevano Romano (RM) - via del Municipio, 1 - ...agrpress

Cosa non dicono i dati sull'export del Vino italiano negli Stati Uniti - Il valore delle esportazioni è diminuito: meno consumo domestico ma non nei ristoranti o nelle enoteche che servono i locali. Il mercato per le bottiglie italiane sta cambiando ...ilfoglio