Una petizione per fermare la realizzazione del centro sportivo di via Navonella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 23 marzo 2024 - Uno stop al progetto almeno fino a quando il Comune di Sarzana non si doterà del nuovo piano urbanistico, atteso da diversi anni, che sostituisca il vecchio Prg ancora in vigore. E’ la condizione che il comitato di cittadini contrario alladel nuovo impiantodi viaha chiesto all’amministrazione comunale cittadina. Per questo ha avviato una raccolta di firme che sarà distribuita nei prossimi giorni nei quartieri di Sarzanello, Nave, San Lazzaro e in città. L’area interessata al grande progetto che prevede ladi campi da tennis, padel, ristorazione e accoglienza è inserito in un’area della campagna sarzanese e proprio per questo i comitati hanno sollevato tante perplessità. Il comitato inoltre organizzerà incontri per far conoscere il ...