Scherma | meraviglioso secondo posto per Curatoli a Budapest! L’azzurro si arrende solo al padrone di casa Szatmari

(Di sabato 23 marzo 2024) Un favoloso Lucaconquista undi prestigio nella prova individuale di sciabola maschile di(Ungheria), uno degli appuntamenti più attesi dell’anno valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024. Certo, l’acquolina vien mangiando e ilsuccesso in carriera era dietro l’angolo, ma davanti a un pubblico molto caldo ad imporsi nella finalissima è ildiAndras, al termine di un assalto sempre condotto dal magiaro fin dalle prime battute e concluso con il punteggio di 15-10. Arriva un altro podio per laitaliana nella giornata resa dolce fin dal mattino con il primo-terzodelle spadiste, e diversi segnali incoraggianti per la stagione olimpica che sta ...