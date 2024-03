Scherma | Coppa del Mondo sciabola maschile Budapest 2024 | Curatoli sconfitto in finale Domani l’Italia cerca il pass per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Si chiude con un’ottima medaglia d’argento il percorso di Lucanella tappa dideldi. Il 29enne schermidore napoletano si arrende inal padrone di casa Andras Szatmari con il punteggio di 15-10 al termine di una giornata più che positiva, iniziata con il successo per 15-13 su Lambert e proseguita con le vittorie su Srinualnad (15-7), Bazadze (15-12), Szabo (15-12) e Pakdaman in semicon un netto 15-5. Si era fermato ai quarti Luigi Samele,al fotofinish da Yildirim per 15-14. Lo stesso turco nel turno precedente aveva eliminato negli ottavi Giovanni Repetti, sempre per 15-14. Fuori al secondo turno Enrico Berrè e Dario Cavaliere, mentre all’esordio era subito ...