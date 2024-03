Pisa | muore la moglie dell’ex presidente Romeo Anconetani | addio a Agata Buonomo

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Lutto aper la morte di, 100 anni compiuti pochi mesi fa. Era lapatron del, unrimasto nel cuore di tutti ini, una figura iconica del calcio degli anni Ottanta. Titina, così era chiamata dai tifosi, era molto conosciuta e negli anni della presidenzaha accompagnato più volte il marito alle partite del. Abitava tutt’ora nella città della Torre Pendente. «IlSporting Club – si legge in una nota della società – si unisce al cordoglio per la scomparsa della signora Titina, protagonista per molti anni della storia del nostro club al fianco ...

Incidente mortale stamattina, 16 febbraio 2024, in provincia di Pisa . Un uomo di 76 anni è morto a Ponsacco dopo essere stato travolto da un albero che stava segando in un'area di sua proprietà per ... (firenzepost)

Dramma intorno alle 4 della notte scorsa, tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, a San Giovanni alla Vena, nel comune di Vico Pisa no. Due persone sono morte a causa di un incendio divampato in un ... (thesocialpost)

muore Gail Cochrane storica direttrice artistica della Fondazione Spinola Banna in Piemonte - Ieri è scomparsa Gail Cochrane, una figura che nel mondo dell’arte ha rivestito molti ruoli, importante per Torino, dove era nata nel 1952, muovendosi negli anni attraverso la creazione di collezioni ...torino.repubblica

Operaio cade da oltre tre metri e muore. 'Non aveva le dotazioni di sicurezza' - Un operaio di circa 45 anni è morto nel primo pomeriggio dopo essere caduto da oltre tre metri in via Carpenara, a Genova Pegli Ancora da chiarire le cause dell'infortunio mortale. (ANSA) ...ansa

L’Università di Pisa e il Cnr al Sismondi Pacinotti: tre incontri con gli studenti - Nell’ottica della didattica orientativa, il mese di marzo ha visto l’Università di Pisa e il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) protagonisti di tre incontri con gli studenti del Sismondi Pacinot ...valdinievoleoggi