Nei Paesi Bassi formare un governo è diventato un’utopia | o quasi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 23 marzo 2024) A quattro mesi dalle elezioni isono ancora alla ricerca di un nuovo premier, visto che il vincitore delle votazioni di novembre, il leader della formazione di estrema destra Pvv Geert Wilders, è stato escluso dai suoi futuri alleati didal posto assegnato poi a Mark Rutte, dimessosi lo scorso luglio ma ancora in carica per gli affari correnti. Eppure, continua ad avere un ruolo centrale nella formazione del prossimo esecutivo, visto che senza i suoi trentasette deputati nella Tweede Kamer – la Camera bassa del Parlamento olandese – gli altri partiti cristiani e liberali conservatori, cioè il Partito popolare, il Partito dei contadini e il Nuovo contratto sociale, non possonoil. A trarne vantaggio sarebbe Frans Timmermans, ex vicepresidente della Commissione europea ...