LIVE Paolini-Volynets 7-6 | 4-5 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | slitta ancora l’orario della ripresa

(Di sabato 23 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Il campo è ovviamente pieno d’acqua ed asciugarlo non sarà un’operazione celere. Vedremo se l’organizzazione posticiperàl’inizio del programma. 18.03 In questo momento non sta più piovendo a. Il cielo èminaccioso ed infatti le previsioni metereologiche portano un altro scroscio di pioggia tra una quindicina di minuti prima di una tregua più duratura. 17.42 L’iniziosettima giornata del WTA 1000 dirinviato: non si giocherà prima delle 18.30 italiane. La situazione però al momento è migliore, con l’intensitàpioggia che è decisamente diminuita. Le previsioni metereologiche inoltre lasciano ben sperare per una tregua nei prossimi ...