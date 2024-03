(Di sabato 23 marzo 2024) Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - “E' molto importante ladiper ilalperché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell'efficacia della cura. Questo è il mese dellae abbiamo scelto il colore blu per mandare questo segnale. Per ques

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - “E' molto importante la campagna di prevenzione per il tumore al colon perché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell'efficacia della cura. ... (liberoquotidiano)

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) – ?E’ molto importante la campagna di prevenzione per il tumore al colon perché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell’efficacia della cura. ... (calcioweb.eu)

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - “E' molto importante la campagna di prevenzione per il tumore al colon perché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell'efficacia della cura. ... (iltempo)

Come abbassare immediatamente la glicemia - Un tema sempre più discusso in ambito di salute è il valore della glicemia che talvolta supera quello nella media. In questo caso si parla di glicemia alta ossia livelli di zuccheri nel sangue elevati ...tuobenessere

Levialdi Ghiron: "Per tumore colon missione Ptv promuovere campagna prevenzione" - “E' molto importante la campagna di prevenzione per il tumore al colon perché prevenire questo tipo di patologia è fondamentale ai fini dell'efficacia della cura. Questo è il mese della prevenzione e ...adnkronos

Sica: “Tumore al colon curabile in oltre il 67% casi, prevenzione fondamentale” - (Adnkronos) - "Il tumore al colon è uno dei più comuni, sono circa 60-65 mila le nuove diagnosi in Italia ogni anno. I numeri sono particolarmente ...tuobenessere