(Di sabato 23 marzo 2024) Sono partiti stamani, sabato 23 marzo, a Pisa i festeggiamenti del, l’evento con il quale la nostra città saluta, con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo, il nuovo anno. Molti preparativi sono in corso allaper la realizzazione dell’Infiorata dell’Annunciazione. La Proloco di Fucecchio è al lavoro da stamani per allestire l’infiorata che dalle 13 di oggi ha rinnovato l’atmosferabellissima chiesetta nei pressi di Ponte Solferino. L’Infiorata è una riproduzione con petali di fiori di un’immagine dell’Annunciazione, allestita sul pavimento. Per vederla, larimarrà aperta al pubblico sabato 23, domenica 24 e lunedì ...

La Diocesi di Milano ha appoggiato la decisione della scuola di Pioltello di chiudere un giorno per la fine del Ramadan , dimostrando che non c'è nessun rischio di islamizzazione.Continua a leggere (fanpage)

La vita di Gesù osservata dalla prospettiva di San Giuseppe . È la storia narrata per immagini, come una biblia pauperum, dal pittore Umberto Colonna che nel 1938, ad appena 24 anni,... (quotidianodipuglia)

Tutto pronto per la seconda amichevole americana dell'Italia di Spalletti che sfiderà domenica 24 marzo l'Ecuador a New York. Gli Azzurri potrebbero ripartire dal 4-3-3 che ha garantito un finale in ... (fanpage)

Italia, Jorginho: “Siamo un gruppo unito. Esperienza in Premier League…” - Jorginho ha parlato a Sky Sport alla viglia della gara contro l'Ecuadro: "Come gruppo c'è grande unione, si sta creando un ambiente positivo. Stiamo bene insieme, e questo è fondamentale. Dentro e ...tuttojuve

La Chiesa della Spina rifiorisce per il Capodanno Pisano - Sono partiti stamani, sabato 23 marzo, a Pisa i festeggiamenti del Capodanno Pisano, l’evento con il quale la nostra città saluta, con nove mesi di anticipo rispetto al resto del mondo, il nuovo anno.lanazione

Italia, la pioggia non ferma l'amore: bagno di folla a New York per Chiesa e compagni - Nonostante le condizioni atmosferiche avverse in tanti hanno atteso l'arrivo della Nazionale per foto ed autografi: il giocatore più richiesto è stato l'attaccante della Juve ...tuttosport