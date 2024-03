Stupro di gruppo a Palermo | minorenne condannato a 8 anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Sentenza storica nel caso didia ottoe otto mesi l’unicoNel corso di un processo celebrato in abbreviato, il tribunale per i minorenni ha emesso una sentenza storica condannando a ottoe otto mesi l’unicocoinvolto nello scioccante caso didiavvenuto lo scorso 7 luglio a. La vittima, una diciannovenne, fu brutalmente aggredita in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il pubblico ministero aveva originariamente richiesto una condanna di 8per il, il cui nome è stato protetto per ragioni legali. Allo stesso tempo, sette imputati maggiorenni, Angelo Flores, ...