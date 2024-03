Roma | danno fastidio per gioco alle prostitute ma lo scherzo finisce in rissa | bastonate e lancio di uova

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Hanno osato deridere delle, rischiando di essere pestati per la “bravata” a colpi di bastone. Una pattuglia dei Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com) Hanno pensato fosse una “trasgressione” esilarante, ma per un gruppo di quattro ragazzi lo sfottò ha preso una piega violenta. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo quattro ragazzi si sono diretti in macchina verso via Palmiro Togliatti per una bravata che è costata loro un grande spavento e danni alla vettura. Poco dopo l’1, due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, a bordo dell’auto, hanno infatti cominciato a deridere delle donne che si prostituivano su via Palmiro Togliatti: il gesto però è stato punito da alcuni uomini, accorsa in difesa delle, col rischio che la vicenda sfociasse nel sangue. Deridono lesu via Palmiro Togliatti: ...