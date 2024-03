Roma | Boniek | «Con De Rossi ritrovata serietà e felicità»

(Di martedì 5 marzo 2024) Zbigniew, ex calciatore della, ha parlato del radicale cambiamento fatto dai giallopassando da Mourinho a DeZbigniew, ex calciatore della, ha parlato ai microfoni di Tele Radio Stereo senza peli sulla lingua, mettendo Mourinho e Desu due piani differenti. MOURINHO – «Finalmente non siamo più al guinzaglio, con il sorriso laha ritrovato lae la. Siamo una squadra seria, che gioca bene e non protesta più. Qualcuno diceva che i giocatori dellaerano tutte pippe e che i campioni venivano solo per Mourinho o che i sold out erano solo per lui». DE– «Guardate Deche abbraccia Dybala, ...

