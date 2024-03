Missile Houthi su un mercantile Msc | paura e fuoco a bordo Crosetto | «Nave svizzera con bandiera liberiana | che c’entra Gaza?»

(Di martedì 5 marzo 2024) Ancora scambi di artiglieria ieri nel Mar Rosso tra le forze yemenite deglie quelle della coalizione internazionale a guida Usa che s’è data il compito di proteggere la libertà di navigazione. A dar conto di quanto accaduto nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo, è stato nella notte il Comando centrale delle forze americane. Nel pomeriggio di ieri, viene riportato, i «terroristisostenuti dall’Iran» hanno lanciato due missili balistici contro laportacontainer Msc Sky II che transitava in quel momento nel Golfo di Aden. Si tratta di undi proprietà, ma battente. Era diretta verso Gibuti. Uno dei due missili ha colpito la, causando «danni»: secondo quanto ricostruisce l’Ansa, anche cita il ...

Il rogo a bordo del cargo battente bandiera liberiana e diretto a Gibut è stato domato. La marina Usa abbatte altri due missili delle milizie in volo sul Mar ... (huffingtonpost)

Un Missile degli Houthi ha colpito la portacontainer Msc Sky II: Il naufragio della Rubymar può aggravare la crisi del Mar Rosso Il naufragio della rinfusiera Rubymar dopo dodici giorni alla deriva nel Mar Rosso dimostra che gli Houthi possono affondare una grande ...trasportoeuropa

I ribelli Houthi colpiscono una nave portacontainer Msc, fuoco a bordo: (ANSA). Il portavoce militare degli Houthi yemeniti, Yahya Saree, ha identificato la nave come «israeliana» e ha riferito che è stata presa di mira con missili antinave ed è stata colpita direttamente ...unionesarda

S’intensifica la spinta diplomatica per il cessate il fuoco, gli Houthi colpiscono una nave Msc: Le tensioni in medio oriente continuano a più livelli: mentre al Cairo continua la trattativa una tregua, nel mar Rosso i ribelli Houthi non si placano Negli Stati Uniti prosegue l’attivismo della ...editorialedomani