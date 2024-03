LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | bene Deplano! Angiolini ritrovata | conferme da Sara Franceschi! Finali dalle 17 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 17.30 con la prima sessione didegli Assoluti di Riccione. Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi! 11.58. Questa era l’ultima gara di oggi. In mattinata si è rivista una Lisasu buoni tempi nei 100 rana. Stupisce l’assenza di Burdisso nei 200 farfalla, ancora non si anno notizie sulla causa.Leonardo11.57. Questi isti dei 50 stile libero:, Zazzeri, Miressi, Izzo, Dotto, Pignotti, Ballarati, Ceccon 11.56: Lorenzo Zazzeri vince con 22?02 l’ultima batteria precedendo Izzo con 22?25 e il giovane Ballarati con 22?57. Anche ...