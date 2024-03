Roma | Casalino | ' insulti re bancarelle? Non ho paura | ma ora bersaglio facile ambulanti' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Vado avanti per la mia strada, anche se gliche mi sono stati rivolti sono vergognosi e mi rendono unper tutti gli. Non ho, perché lanon la si ha quando si è nel giusto, ma l'attacco di cui sono stato oggetto ha risvolti potenzialmente pericolosi”. Così Roccocommenta all'Adnkronos il video contro di lui, condito diomofobi, del ‘re delle' Augusto Proietti, furente in un video YouTube in cui accusa di essere stato multato dai vigili urbani dopo le denunce mosse dal capo ufficio stampa della comunicazione M5S, per leche assediano piazzale Flaminio, sotto la nuova residenza dell'ex portavoce di Giuseppe ...