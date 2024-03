Mondiali di pattinaggio di figura | l’Italia punta su Beccari-Guarise e Conti-Macii nelle coppie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Federazione italiana diha pubblicato i membri della squadra che prenderà parte ai prossimi campionatidi Montreal, in Canada, dal 20 al 24 marzo:i nostri Sara(bergamasca di Zanica) e Niccolòcercheranno di riconquistare una posizione sul podio (secondi all’ultima finale di Grand Prix e bronzo mondiale in carica) insieme a Lucreziae Matteo(attuali campioni d’europa), mentre per una questione di ranking Rebecca Ghilardi (di Pedrengo)-Filippo Ambrosini saranno riserve. I campioni europei e vice campioni del mondo Charlene Guignard e Marco Fabbri saranno i nostri testa di serie nella Danza insieme ai compagni di squadra Victoria Manna-Carlo Rothlisberger; Nikolaj Memola insieme a ...