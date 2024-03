Millie Bobby Brown ha perso l'accento inglese? "Adesso parla come una ricca ragazza californiana"

Stranger Things 5: le foto dal set anticipano il ritorno di Sadie Sink nei panni di Max: Un primo sguardo al ritorno di Sadie Sink nei panni di Max è stato rivelato dal set di Stranger Things, dove è in lavorazione la quinta e ultima stagione.movieplayer

Latest OTT releases this week (4th March to 10th March): 22 new movies and shows coming on Netflix, Prime Video, JioCinema, theatres and more: The fantasy flick features an ensemble cast that includes Millie Bobby Brown, Ray Winstone, and Robin Wright, among others. According to various online reports, the Tamil movie Lal Salaam starring ...gqindia

Millie Bobby Brown and Poodle Winnie Appear on ‘The Tonight Show’: British actress Millie Bobby Brown made a memorable appearance on “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,” accompanied by a charming surprise guest. “The Stranger Things” star, aged 20, introduced ...yahoo