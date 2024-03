La gratitudine di Rose Villain | le rubano la moto ma poche ore dopo i fan gliela ritrovano

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 4 marzo 2024) I fan dinon se ne stanno con le mani in mano: ieri, domenica 3 marzo 2024, alcuni di loro hanno infatti ritrovato ladella loro beniaminail suo furto, avvenuto la sera prima in zona Navigli a Milano. La cantante aveva denunciato la scomparsa del mezzo su Instagram, ad una platea di 800mila follower: “Mi hanno appena rubato lain via Torricelli, zona Navigli. È una custom, non ce ne sono tante così”, aveva scritto nelle sue storie, a corredo di una foto della sua BMW R nine T. “Se la vedete in giro, fatemi sapere”. E, nella notte, alcuni fan si sono subito messi all’opera per ritrovarla. Vi raccomandiamo... Angelina Mango ha ritrovato la custodia ...