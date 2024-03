Il significato nascosto e il prezzo da capogiro del ciondolo indossato da Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa

Camilla Parker Bowles sta sostituendo il marito negli impegni pubblici, dopo la decisione di Carlo III di ritirarsi per curare il cancro che gli è stato ... (fanpage)

Eccellenze MeridionaliIl testo segreto di "Sì, certo l’amore" di Marco Castoldi : rivelato il significato nascosto Preparatevi per un ritorno all'emozione! ... (eccellenzemeridionali)

Avete mai fatto caso alle lucertole situate sul baldacchino di San Pietro? Si tratta di un decoro che tanti non hanno mai notato, ma che nasconde un ... (funweek)

Una foto che la showgirl ha pubblicato sui social fa pensare che sia rivolta al suo ex, facendo pensare che sia confermata la fine della storia con ... (ilgiornale)

Look di velluto per Fiorella Mannoia nella terza serata di Sanremo . La cantante ha delle cuffie personalizzate con un significato speciale e profondo.Continua ... (fanpage)

Chiunque capiti a Roma dovrebbe mettere in programma una visita al quartiere Coppedè, non troppo noto come altre zone della città ma ugualmente affascinante. ... (funweek)