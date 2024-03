Fiorello sull’incontro Meloni-Biden | “Lui le ha dato un bacio… ma ce stava a prova?”

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – Nuova puntata di ‘VivaRai2!’., Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, partono dalla recente visita di Giorgianegli Stati Uniti e dall’incontro con il presidente americano Joe: “Si sono visti,le haunma ce? – scherzain dialetto romano – Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l’ha salutata e ha chiesto ‘ma quando arriva la premier italiana?'”. Non finisce qui, perché il presidente del Consiglio deve tornare di corsa in Abruzzo: “Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi… a votare!”, ironizza ancora lo showman. Si è discusso tanto sui social di Chiara Ferragni, ospite ieri sera a ‘Che tempo che ...

