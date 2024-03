Cosa vuol dire che | secondo il pm | c’è un’organizzazione criminale attorno ad Alessia Pifferi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha rivelato che le investigazioni nel filone dell'inchiesta che vede indagate due psicologhe del carcere San Vittore per falso ideologico e favoreggiamento per, saranno allargate anche ad altre due professioniste. Una avrebbe partecipato all'incontro in cui è stato somministrato il test senza però firmare la relazione. L'altra, che sarebbe esterna al carcere, avrebbe revisionato il documento finale inserendo modifiche e correzioni.