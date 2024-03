Convegno ad Anghiari sull’eredità di Don Milani organizzato da FNP Cisl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arezzo, 4 marzo 2024 – FNP, con ospite d’onore Rosy Bindi per riflettere sulla “Impegnativa eredità di Don.” L’evento si terrà martedì 5 marzo alle 16.30 presso la sala delle conferenze della Misericordia diin corso Matteotti 129 e sarà aperto a tutta la cittadinanza. Relatori della tavola rotonda, oltre l’on. Rosy Bindi, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni di don, saranno don Achille Rossi filosofo, educatore e fondatore della rivista “L’Altrapagina” e dell’Oratorio di Rio Secco e infine il prof. Mario Bracci insegnante ed esperto in didattica. Porterà i suoi saluti il sindaco di, Alessandro Polcri. I saluti iniziali saranno affidati a Franco Landini e Luciana Lapi della FNParetina. ...