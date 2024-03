Levante Ventitré – Anni di voli pindarici

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 2 marzo 2024) è disponibile sulla piattaforma streaming, in esclusiva. Il documentario racconta i retroscena della vita e carriera della cantautrice siciliana su Paramount+. “Sai quando ti dicono: ‘Devi essere nel qui ed ora. Non pensare al passato. Non pensare al futuro. Sii nel qui ed ora, la vita è adesso’. Io quel giorno ero nel mio adesso, ero proprio lì, non ero da nessun’altra parte”. Quel giorno era il 23 settembre del 2023,sul palco dell’Arena di Verona per la prima volta. Un battesimo avvenuto dopo la nascita della sua Alma Futura, la depressione post partum, un Sanremo con addosso ancora tanta insicurezza, per poi sfiorare la rinascita urlando su quel palco dell’Arena: “Alma mi fai volare”. Quel momento è stato il suo “qui ed ora”, ed è così che la cantautrice – nuovamente – ci ricorda di ricordarci di sentirci vivi. Queste, come tante altre parole, sono state ...