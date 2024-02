Via Mariti | dopo il crollo nasce ‘16 febbraio’ | Ora un parco intitolato alle vittime

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Firenze, 29 febbraio 2024 – Unpubblicoai cinque operai morti. E’ la proposta che arriva dalla neonata "16 Febbraio", l’assemblea formata da abitanti e commercianti della zona di Ponte di Mezzo all’indomani della strage operaia nel cantiere di via, tanto che ha scelto come nome proprio il giorno del. Tanti abitanti del quartiere hanno lasciato mazzi di fiori al cantiere della strage "L’assemblea è la voce che viene dal quartiere. E viene da lontano perché da anni chiediamo un’area verde nell’ex Panificio Militare visto che tutta la zona, tra Rifredi e Novoli, è diventata una colata di cemento" spiegano dall’associazione che al momento conta oltre 70 persone. "Oggi, alla luce della tragedia, anzi dell’omicidio, che ha messo in evidenza tutti i difetti del sistema-lavoro del ...

