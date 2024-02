Via ai cantieri della nuova tranvia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) LaMilano Parco Nord - Seregno non è più sulla carta, ma diventa una realtà concreta e visibile anche a Bresso, con l’apertura dei primilungo via Vittorio Veneto. La data è il 4 marzo, lunedì prossimo, come hanno comunicato Città Metropolitana, MM Spa e CMC di Ravenna, aggiudicataria dei lavori, al Comune di Bresso: il tratto interessato è proprio quello centrale, di circa 250 metri, tra via Madonnina e via Tagliabue, dove si affacciano il Parco Renzo Rivolta e l’Area Iso Rivolta. Lezzazioni, per questa che viene chiamata la fase 1 in città, interesseranno il lato est, vale a dire dove è ancora presente il vecchio sedimerio, in parte a binario singolo e in parte a doppio binario per le coincidenze dei tram, per i primi 100 giorni, fino all’inizio dell’estate; ...