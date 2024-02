Siviglia-Real Sociedad | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è una gara valida per la ventisettesima giornata dellae si gioca sabato alle 14:00: tv,Non è sicuramente un bel momento per ladi Alguacil. Che non solo la scorsa settimana ha perso in casa contro il Villar, ma che durante questi giorni ha perso anche la possibilità di andare in finale di Coppa del Re. Ci ha pensato il Maiorca, dopo i calci di rigore, a dare un dispiacere alla formazione che è pure a un passo dall’eliminazione dalla Champions League, visto il risultato con il quale si è chiuso l’ottavo di finale contro il Psg. Insomma, momento nerissimo. Sergio Ramos (AnsaFoto) – Ilveggente.itE ne potrebbe sicuramente approfittare il. Gli ...

Martedì notte la Real Sociedad ha subito un duro colpo: la squadra basca non potrà giocare la finale di Copa del Rey, visto che è stata eliminata ai rigori ... (infobetting)

Kroos non gradisce il giallo: "Dio vede tutto...e l'arbitro si è fatto male": Le parole del centrocampista del Real Madrid che non ha approvato una decisione del direttore di gara nel corso della gara col Siviglia ...corrieredellosport

La reazione furente di Kroos all’ammonizione, scaglia l’anatema sull’arbitro: “Dio lo ha punito”: Una serataccia per il centrocampista del Real Madrid che nel podcast condotto dal fratello ... Era talmente fuori di sé che Sergio Ramos, ex blancos in forza al Siviglia, gli si è avvicinato, lo ha ...fanpage