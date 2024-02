Maltempo | ancora allerta rossa sul Veneto e arancione sull’Emilia Romagna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – E'sull'Italia oggi, giovedì 29 febbraio. Per la giornata di domani, giovedì 29 febbraio 2024. Il nuovo bollettino diffuso dalla Protezione civile vede un'elevata criticità per rischio idraulico conper il(Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e moderata criticità per rischio idraulico con

Prosegue l'interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia : la circolazione permane sospesa tra Vicenza e Padova per condizioni meteo critiche che stanno ... (quotidiano)

La Sicilia ancora sotto allerta gialla della Protezione Civile: il ciclone non molla: La Sicilia si appresta ad affrontare un’altra giornata di Maltempo, con la Protezione Civile regionale che ha emesso un’allerta meteo gialla per l’intera isola. Le previsioni meteo per la Sicilia ...meteogiornale

Sara Buratin uccisa a coltellate da Alberto Pittarello, perché il compagno non si trova ancora: il giallo del furgone: La piena causata dal Maltempo nel fiume Bacchiglione impedisce le operazioni ... La forte corrente e l'eccezionale portata d'acqua del fiume, in fase di piena, non consentono ancora ai sommozzatori di ...leggo

Maltempo Flagella il Veneto: Valanga in Alto Adige, un Morto e Due Feriti: Restano ancora problemi di circolazione dei treni e la preoccupazione per lo svolgimento delle attività quotidiane, come una partita di calcio locale. Mentre nel resto d'Italia si registrano eventi ...abruzzo24ore.tv