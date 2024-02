La nuova vita di Monica Lewinsky | che non è così lontana dalla politica | ecco cosa fa oggi a 50 anni

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Votare è sempre importante, ma quest’anno la posta in gioco è particolarmente alta, con la frustrazione e l’apatia degli elettori che minacciano di avere un impatto significativo sull’affluenza alle urne. Sono entusiasta e grata di lavorare con Reformation per ricordare alle persone di registrarsi, usare la propria voce e VOTARE! Una donna Ref è una donna emancipata e una donna emancipata usa la sua voce". Sono le parole diche collabora con la campagna You've Got the Power di Reformation, brand di Los Angeles nato come vintage store tra i più famosi al mondo. Ma non si tratta solo di moda. Reformation ha fatto una donazione di 25mila dollari a Vote.org, organizzazione no-profit nata con l'obiettivo di aiutare a esprimere il proprio voto e vuole anche sensibilizzare, soprattutto le donne, ad andare alle urne. La stessa ...