Dopo Bergamo | anche Cremona tra le «città della longevità» | ecco il progetto che punta a una vita migliore per gli anziani

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gli abitantiTerra oggi vivono più di quanto sia mai accaduto nella storia. Un dato di fatto da cui è necessario partire nella progettazione delle, in cui, secondo l’Onu entro il 2050 vivrà il 70%popolazione mondiale. Questo è l’assunto su cui si basa un’iniziativa globale per promuovere invecchiamento sano enell’ambiente urbano. Il nome delè City of Longevity. Ad averlo lanciato, nel luglio del 2023, è il National Innovation Center on Ageing del Regno Unito (NICA), con sede a Newcastle. Il centro ha l’appoggio, tra gli altri, di diversi dipartimenti del governo del Regno Unito,Banca Mondiale, e dell’Università di Singapore. Il Nica si prepone non solo di raccogliere dati sulladelle persone anziane per migliorarla ...