DIRETTA | Dai percorsi abilitanti alle GPS | cosa succederà nelle prossime settimane? QUESTION TIME con Bufanini VIDEO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 febbraio 2024) DaiGPS, migliaia di docenti sono in attesa. Per i corsi è davvero iniziato il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale che darà l'avvio alla procedura. Dall'altra parte, invece, non mancherà molto per l'ordinanza che regolerà l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. L'articoloDaiGPS,con