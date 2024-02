Chi era Richard Lewis | il ricordo di Mel Brooks e Jamie Lee Curtis

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Attore, cabarettista, comico.era tante cose e la sua carriera difficilmente sarà dimenticata, nonostante un attacco di cuore se lo sia portato via martedì 27 febbraio all’età di 76 anni. Gli ultimi anni non erano stati facili per, costretto ad allontanarsi dal palcoscenico che tanto amava dopo diversi interventi e una diagnosi di Parkinson, ma alla fine era riuscito a tornare sul set per partecipare all’ultima stagione di Curb Your Enthusiasm. Indimenticabile per il pubblico ma anche per colleghi e amici, come il regista Mele l’attriceLeeche lo hanno ricordato sui social., un maestro della comicità Definirlo “maestro della comicità” non è esagerato, perché...