Calcio giovanile | Juniores Elite e regionali Zenith ko con l’Arezzo Viaccia | un punto d’oro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Con il ko sul terreno di gioco delAcademy laPrato dice quasi definitivamente addio al sogno di potere lottare per il titolo nel campionato. La battuta d’arresto per 2-0 al cospetto di una formazione in lotta per non retrocedere sancisce il difficile girone di ritorno che la truppa bluamaranto sta vivendo, portando la compagine di via del Purgatorio a ben sette punti dal primato detenuto dal Fratres Perignano. A rendere a dir poco in salita l’eventuale rimonta dellaPrato non è solo il distacco dal vertice, ma anche il fatto che davanti ci sono altre quattro squadre, che sembrano più in forma dellaPrato: Pontassieve, Lastrigiana, Affrico e Fucecchio. Il ko in terra aretina arriva per mano delle marcature di Sobhy e Paradiso. Chi invece sta ...