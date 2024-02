Argentina | Javier Milei ha vietato “l’inclusione non necessaria del femminile da tutti i documenti”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 29 febbraio 2024)si scaglia contro il linguaggio inclusivo: il nuovo presidente argentino, dell’estrema destra ultraliberista e populista, ha deciso di proibire l’utilizzo di “tutto ciò che riguarda una prospettiva di genere” nella pubblica amministrazione. A comunicarlo il portavoce del presidente, Manuel Adorni, il quale, durante la riunione del Consiglio dei Ministri di martedì, 27 febbraio 2024, ha dichiarato: “Per decisione del presidente, procederemo ad avviare un procedimento per vietare il linguaggio inclusivo e tutto ciò che riguarda la prospettiva di genere in tutta la pubblica amministrazione nazionale”. Lo spagnolo, come l’italiano, prevede infatti due soli generi grammaticali e l’uso del maschile sovraesteso per indicare un gruppo di persone di diverso genere. Come in italiano, quindi, sono state ...