(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 feb. – (Adnkronos) – Riprende questa mattina inilper ildella gru avvenuto il 18 dicembre 2021 nel capoluogo piemontese costato la vita a tre, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52 anni; Marco Pozzetti, 54 anni. Parti civili ammesse Sicurezza e Lavoro, sindacati edili FenealUil e Fillea Cgil e il Comune di. Per l?occasione arriverà inanche una dozzina di rappresentanti del Coordinamento 12 ottobre, il raggruppamento di familiari di stragi, associazioni e comitati, realtà e attivisti sindacali, nato il 12 ottobre 2023 a Bologna ?per sviluppare ogni giorno la lotta per la sicurezza e la salute in ogni luogo di lavoro e sul territorio? L'articolo CalcioWeb.

Gru di via Genova, oggi riprende il processo: saranno presenti anche i familiari delle vittime delle altre stragi in Italia: Riprende questa mattina alle 9 presso il Tribunale di Torino (all'interno dell'aula 41) il processo per il crollo della gru avvenuto il 18 dicembre 2021, in via Genova, che costò la via a tre operai ...torinoggi

Torino: crollo gru, in tribunale nuova udienza processo per morte tre operai: Torino , 28 feb. - (Adnkronos) - Riprende questa mattina in Tribunale a Torino il processo per il crollo della gru avvenuto il 18 dicembre 2021 nel capoluogo piemontese costato la vita a tre operai, F ...affaritaliani

Pagina 1 | Mercato Juve: chi resta e chi arriva. Da Chiesa a Koopmeiners, le percentuali: L’incognita legata all’esterno azzurro, il pericolo Bremer, l'idea Mazraoui. Vlahovic da tenere, Alex Sandro saluta. Yildiz intoccabile a meno di offertone: tutti i dettagli ...tuttosport