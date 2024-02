Strade Roma – La Segnalini | Riaperta via Nairobi Eur | dopo il crollo della galleria Effettuati lavori complementari su marciapiedi e fogne”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È stataquesta mattina via, nel quartiere Eur, dove nel 2019 è crollato un muro, sottostante al piano stradale, in cui sono allocati importanti pubblici servizi: cavi telefonia e dati, tubi dell’acqua e cavi dell’energia elettrica. Il progetto di ripristino, ereditato dalla precedente amministrazione, era complesso sia dal punto di vista esecutivo, sia oneroso perché non aveva previsto gli ingenti costi per lo spostamento dei sottoservizi. Per questo motivo è stata necessaria una variante progettuale che ha evitato l’intervento sui cavi, garantendo la continuità dei servizi agli abitanti. Dipartimento Csimu ha eseguito la realizzazione di 150 pali in cemento armato lungo il tratto di 50 metri oggetto dele in seguito demolito la soletta di copertura ...

Ilaria Salis, il ministro degli Esteri ungherese: «Sorprendente interfenza dell'Italia». Tajani: «Rispettare i diritti»: è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le Strade come parte di un'organizzazione di sinistra radicale. Spero sinceramente che riceva la meritata punizione in ...ilmessaggero

Bentley Continental GT Speed, un salotto vittoriano che vola a 335 km/h con il W12 da 659 Cv. Ecco come va: in grado di scivolare silenziosa con un filo di gas nelle Strade del centro di Roma, per poi scatenarsi affondando il pedale dell’acceleratore su Strade libere, ma sempre con grande classe. Su questa ...repubblica

Viabilità: riprende domattina alle ore 9 la normale circolazione veicolare su via Roma: prospicente via Roma, le opere di consolidamento provvisorio, con adeguato puntellamento. Ringrazio, inoltre, la Polizia Locale che ha puntualmente gestito l'emergenza e le problematiche che ...osservatoriooggi