Spaccio di droga | tentato incendio | estorsione Scattano le manette per un giovane marocchino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arrestato in Francia una seguito di un mandato di arresto europeo, perquisizioni eseguite anche nel Basso Ferrarese. L’operazione nel nord Italia e in Francia si è conclusa il 22 febbraio. Coinvolti l’aliquota operativa della compagnia carabinieri di Adria e la polizia francese di Les Bordes Aumont. E’ stato arrestato un, 25 anni, di origine marocchina. L’uomo è responsabile di concorso indi sostanze stupefacenti,e tentata. Era stato individuato nel corso di una complessa indagine, coordinata dalla Procura di Rovigo e condotta dall’aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Adria. Al termine degli accertamenti l’uomo è risultato tra i presunti acquirenti di 52 kg di sostanza stupefacente ...

Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 I Carabinieri della Compagnia di Acireale , in accordo con le direttive del Comando Provinciale di Catania, hanno ... (dayitalianews)

Combattere lo Spaccio di droga. Un protocollo con la Prefettura: Approvati i progetti dei comuni di Montale e Serravalle Pistoiese per la prevenzione vicino alle scuole. La soddisfazione di Messina: "Potenziamento della videosorveglianza e iniziative per gli studen ...lanazione

Rovigo. Pensa che il rivale abbia preso la droga e lo picchia: la realtà era un'altra. Arrestato in Francia 25enne: Si tratta di un 25enne di origini marocchine accusato di concorso in Spaccio di sostanze stupefacenti ... ciascuna pensava che l'altra avesse sottratto la droga di nascosto, non sapendo che invece era ...ilgazzettino

Capodrise (CE) – Tentano la fuga con la droga. Due pusher inseguiti e arrestati dai Carabinieri: Sono stati intercettati nella tarda serata di ieri mentre, a bordo di una Peugeot 208, procedevano a velocità sostenuta su via...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito we ...teleradio-news