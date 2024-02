Serie D | il recupero del girone b L’ambiziosa Arconatese ospita il Piacenza per dimenticare l’ultima sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi alle 14.30 tra le mura amiche di Caronno Pertusella l’recupera contro ill’ottava giornata di ritorno delB diD. Per gli oroblù di tratta di un match storico contro i blasonati biancorossi emiliani ma questo è anche un incontro importante per le ambizioni delle due contendenti. L’di Giovanni Livieri dopo ladalla Varesina vuol tornare a fare bottino pieno e punterà sul consolidato 3-5-2 per strappare un risultato utile agli avversari di turno che sono allenati da Stefano Rossini, in carriera ex terzino sinistro di Inter, Atalanta, Como e Cremonese. Leonardo di Mario della sezione di Ciampino dirigerà la partita. Luca Di Falco