Milan | Leao | “L’Europa League è un obiettivo Io sono così e le critiche…”

Milan, Leao: 'Ho scelto la 10 per Del Piero. Maldini e Ibra mi hanno fatto crescere': In occasione della presentazione del suo libro "Smile" in Mondadori Duomo, Rafael Leao si è raccontato a 360°. L'attaccante del Milan ha parlato dei… Leggi ...informazione

Milan, Leao: “Scudetto Penso sempre al Duomo rossonero. Non potevo andarmene, amo tutto del Milan”: Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'uscita del suo libro Smile. L'attaccante rossonero ha espresso il suo amore per il Milan.calciostyle

Milan, Leao presenta il suo libro ‘Smile’: Davanti a un folto pubblico di tifosi rossoneri, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha presentato il suo libro 'Smile' alla libreria Mondadori in Duomo a ...lapresse