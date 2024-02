Lorenzo Musetti rischia un crollo nel ranking | da difendere il 73% dei punti nei prossimi mesi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Devo essere più aggressivo e sto lavorando per questo“.aveva usato queste parole nell’intervista concessa all’ATP, prima di affrontare il francese Arthur Cazaux nell’ATP500 di Dubai. Purtroppo per lui, è arrivata una sconfitta e si tratta della quarta consecutiva e la terza in serie al primo turno. Un periodo negativo in cui soprattutto nel match contro il transalpino la poca fiducia in campo ha fatto una grande differenza, rispetto a un avversario che nel 2024 ha un percorso da 12 vittorie in 14 match affrontati, ricordando gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open 2024. Una situazione complicata ed è da capire cosa il carrarino voglia fare. Sulla carta ci sono gli impegni nel Sunshine Double, ma a quanto pareaffronterà solo la trasferta a Indian Wells per poi tornare dalla sua compagna Veronica, ...