Le musiche di Rossini sul suo organo Callido A esibirsi il Maestro Giuseppe Montanari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un concerto in onore di Gioacchinonell’anniversario della sua nascita. A proporlo, domani, giorno del compleanno delnato nel 1792, è la Pro loco di Lugo grazie alla disponibilità delche si esibirà all’sul quale il giovanesi esercitava, all’interno della Chiesa del Carmine. Il concerto avrà inizio dopo la sessa a ricordo, organizzata per le 17. Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani tratti dalle opere più famose: Passacaglia, Preludio religioso dalla Messe Solemnelle, Aria del Salice dall’opera Otello, Dal tuo Stellato, Soglio dall’opera Mosè e Finale dal Guglielmo Tell. Monia Savioli