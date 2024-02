LA FORMAZIONE Allarme in difesa Ferrari unico centrale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) SASSUOLO Contro un tridente capitanato da Osimhen – un gol ogni 130’ giocati – e arricchito dall’ex Politano e da Kvaratskhelia, con l’atro ex Raspadori e Simeone di complemento,in emergenza, per il Sassuolo.di ruolo disponibile, mentre sugli altri – tranne Viti, per lui forfait certo – si corre contro il tempo. Non al top Tressoldi, a rischio Erlic, Kumbulla vede il ritorno in campo dopo 10 mesi. Non un gran viatico, oltre il quale Bigica andrà con un undici inevitabilmente simile a quello dell’ultimo Dionisi, ma senza Boloca, squalificato, a centrocampo. E, par di capire, ancora senza Berardi, sulle cui condizioni filtra cauto ottimismo. s.f.