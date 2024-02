Il post criticato del sindaco | A delinquere sono stranieri La città si divide in due

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Malviventi in manette, "ancora una volta, non possiamo non sottolineare che si tratta di cittadini extracomunitari". Questa la frase con la quale ilforzista di San Giuliano, Marco Segala, ha commentato l’arresto di 3 nordafricani (altri duericercati) per tentato omicidio, porto abusivo di armi e traffico di droga. I reati contestatistati commessi sul territorio di San Giuliano e sfociati anche in un accoltellamento; la cattura è avvenuta dopo mesi d’indagini da parte dell’Arma. Il commento, comparso nei giorni scorsi sul profilo Facebook del primo cittadino all’interno di undove si elogiava il lavoro delle forze dell’ordine che hanno assicurato i colpevoli alla giustizia, non ha mancato di suscitare reazioni e polemiche. Mentre alcuni cittadini sischierati dalla ...