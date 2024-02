(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il Partito Democratico di SpoletoildiVus. Sarà il criterio dell’anzianità di mansione a regolare l’erogazione dei servizi del settore di igiene ambientale della Vus. L’esperienza quindi del personale verrà riconosciuta e valorizzata a tutto beneficio dei servizi che saranno più efficienti ed efficaci in un ambito di vitale importanza per Spoleto ed il suo territorio. Il Partito Democratico esprime quindi parere favorevolenuova ristrutturazione aziendale di Vus, scaturita dall’accordo sindacale di secondo livello stipulato tra le organizzazioni sindacali e l’azienda di proprietà dei 22 comuni della Valle Umbra. "L’igiene ambientale è un settore di pubblica utilità strategico che vede il PD di Spoleto fortemente impegnato in quanto sono ancora molti i disservizi a cui ...

Frattesi è sceso in campo dal 1? in Lecce-Inter , disputando una grande partita impreziosita da gol e assist. Il centrocampista dopo il 70? ha chiesto il ... (inter-news)

Il Pd chiede il cambio di passo alla Vus: Vigileranno affinché le promesse si trasformino in azioni concrete. Il Partito Democratico di Spoleto chiede il cambio di passo alla Vus. Sarà il criterio dell’anzianità di mansione a regolare ...lanazione

L'Inter chiede strada all'Atalanta Calhanoglu ko, torna tra 10 giorni: Inter, è l'ora di Asllani: così il vice Calha e Carlos Augusto possono cambiare il mercato Hakan Calhanoglu fermo ai box, ma con un… Leggi ...informazione

Associazioni,cambi piano non autosufficienza o andiamo in piazza: Alessandra Locatelli e all'assessore regionale alla Famiglia e pari opportunità Elena Lucchini per chiedere di modificare il Piano nazionale per la non autosufficienza o sono pronte a "scendere in ...ansa