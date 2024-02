Deck Nine | licenziamenti annunciati per il 20% dello staff

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)insono statidal team di sviluppo. Lo studio noto, tra l’altro, per Life is Strange: True Colors si unisce a diverse altre realtà nel settore videoludico con tagli al personale importanti. L’annuncio parla di un 20% della forza lavoro che è stata tagliata a causa delle condizioni di mercato in peggioramento. Come molti altri nell’industria dei videogiochi, ancheè stata colpita dal peggioramento delle condizioni di mercato. Oggi abbiamo preso la difficile decisione di licenziare il 20% del nostro. Queste persone sono incredibili, talentuose e sono grandi sviluppatori. Il loro contributo aè stato enorme e non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero. Se ne avete la ...