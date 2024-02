Casa sporca e disordinata! Signorini richiama gli inquilini | “Maleducazione mai vista”

"Non vado a Napoli. È tutta sporca e puzza": la risposta della tiktoker milanese è virale - VIDEO: "Non vado a Napoli. E' tutta sporca e puzza". "Non ci vado a Napoli. Mi stanno sul c***o i napoletani". "Non ci vado a Napoli. Prendono troppa confidenza e sono maleducati". Inizia così, con una serie ...napolitoday