Trionfo al fotofinish per Alessandra Todde Ecco chi è la nuova presidente della Sardegna VIDEO

(Di martedì 27 febbraio 2024), vittoria inper la candidata di M5s e Pd –, la candidata di Centrosinistra e Movimento cinque stelle, ha vinto le elezioni regionali in, prima donna a riuscirci, battendo lo sfidante del Centrodestra Paolo Truzzu. Una vittoria al: la distanza tra, e il suo principale avversario è stata di poco più di 3000 voti. Il dato percentuale vedecon il 45.3% e Truzzu con il 45%. Tradotto in voti, la candidata di centrosinistra e M5s ha 330.619 mila preferenze e l’esponente di centrodestra 327.695. ( dopo il, la biografia, nata a ...

Buon compleanno Chiara Iezzi, eccola con la sorella Paola a "Un disco per l'estate" 1997: Per Paola & Chiara il Trionfo alle kermesse musicali arriverà appena due anni dopo: nell'estate del 2000 la loro canzone "Vamos a bailar (esta vida nueva)" ottiene il primo posto sia a "Un disco per l ...tgcom24.mediaset

Todde trionfa in Sardegna. Esultano Schlein e Conte. La delusione di Truzzu e Soru. La diretta: La sfida per la conquista della Regione Sardegna si è chiusa al fotofinish con la vittoria di Alessandra Todde, che la candidata del centrosinistra ha annunciato nel corso di una breve conferenza ...notizie.tiscali

Risultati elettorali in Sardegna: Alessandra Todde trionfa, tensioni tra Meloni e Salvini: Risultati delle elezioni regionali Le recenti elezioni regionali in Sardegna hanno visto Alessandra Todde e la sua coalizione (composta da Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche) emergere vi ...informazione