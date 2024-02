(Di martedì 27 febbraio 2024) Laha scelto Alessandra, l?ex vicepresidente del Movimento 5 stelle rappresentante del famoso campo largo del. Sconfitto invece per pochi decimi percentuali il...

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu , ... (corriere)

Todde vince in Sardegna, cosa cambia ora Ecco strategie di centrodestra e centrosinistra per le prossime Regionali (ed Europee): In primis perché Todde presidente è la prova che le divisioni nel centrodestra ... al suon di «Avete visto Uniti si vince». Se il campo largo funzionerà è ancora un’incognita, ma forse vale la pena ...ilmessaggero

Regionali Sardegna, Todde: 'Dopo 75 anni abbiamo rotto il tetto di cristallo'. Truzzu: 'Ho perso io': Todde ha dichiarato che lavorerà molto con i giovani per i ... Continuerò, ovviamente, a fare tutto quello che i sardi si aspettano e meritano. Quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde ...ansa

Alessandra Todde: «In Sardegna rotto il tetto di cristallo. Abbiamo risposto ai manganelli con le matite»: È felice, e non potrebbe essere altrimenti, Alessandra Todde dopo la vittoria alle elezioni regionali. «Siete stati 16 ore ad attendere il testa a testa che è stato lungo e faticoso. Ma come tutte le ...ilmessaggero