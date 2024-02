Stipendi supplenti brevi | niente ritardi a febbraio | ma si lavora a una soluzione definitiva Il Ministero | “Pagati anche i collaboratori scolastici PNRR fino a gennaio”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nessun ritardo per i pagamenti deglideie saltuari a, grazie all'emissione straordinaria e ordinaria di questo mese. Lo conferma Jacopo Greco, Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. L'articolo .

" sono moltissimi i docenti e il personale ATA in supplenza che non percepiscono lo Stipendi o da diversi mesi. I pagamenti sono tardivi e a macchia di ... (orizzontescuola)

Cellulari in classe, aumento dello Stipendio dei docenti e insegnanti di sostegno: Valditara interviene: ROMA – Aumento dello Stipendio per i docenti e insegnanti di sostegno con un contratto di tre anni. Ma anche uso dei cellulari e dei tablet in classe e pagamento delle supplenze brevi. Il ministro ...dire

Stipendi docenti, Valditara: “Ancora più alti nel 2024, trovare una soluzione per chi lavora in città con costo della vita più alto”: Il ministro ha affrontato anche la questione degli Stipendi differenziati, precisando che il problema non è tanto quello di creare disparità di retribuzione, quanto di trovare soluzioni per evitare ...orizzontescuola

Stipendi ATA (tecnici e amministrativi) PNRR: pagamento tramite NoiPA. Novità nel nuovo decreto: Una di queste riguarda il pagamento del personale tecnico e amministrativo aggiuntivo. I pagamenti degli Stipendi potranno avvenire in modo centralizzato su NoiPA. Il nodo dei pagamenti degli Stipendi ...orizzontescuola